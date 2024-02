Açores. Bolieiro quer governar sem acordos e com "muito diálogo"

O social-democrata José Manuel Bolieiro, que foi esta terça-feira indigitado presidente do governo regional dos Açores, diz em entrevista à Renascença que vai governar em maioria relativa e sem acordos com a oposição.

Se o programa de governo foi rejeitado na assembleia regional, José Manuel Bolieiro garante que volta a recandidatar-se.

Mantém aquilo que disse? Não vai fazer acordos com qualquer outro partido? Ou seja, vai mesmo ser um governo AD, de maioria relativa?

Sim, nós faremos um exercício democrático pela estabilidade e pela governabilidade, com um governo de maioria relativa, com o necessário diálogo e concertação com todos os partidos políticos em sede parlamentar, porque é de interesse para os Açores a estabilidade e a governabilidade, de modo que possamos cumprir, desde logo, uma legislatura.

Isso requer, com certeza, muito diálogo perante um fenómeno de governação de maioria relativa, mas é democrático e é natural. Relembro que o meu resultado eleitoral foi de 42% dos votos, o que é muito significativo. E, portanto, é equívoca esta vitória da legitimidade democrática.