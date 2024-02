Passos e Sócrates no meio do debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro

Veja também:

O secretário-geral do PS sugeriu esta segunda-feira que o presidente do PSD quer afastar o ex-primeiro-ministro Passos Coelho da campanha nas legislativas, com Luís Montenegro a negar e a perguntar se Pedro Nuno Santos conta com José Sócrates.

José Sócrates e Pedro Passos Coelho, que antecederam a António Costa na chefia do Governo português, entraram na discussão na segunda parte do único frente-a-frente televisivo desta pré-campanha eleitoral entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, no Teatro do Capitólio, em Lisboa, que foi transmitido em simultâneo pela RTP, SIC e TVI.

A propósito do tema do ensino profissional em Portugal e do facto de cerca de 25% dos alunos não estarem a frequentar escolas públicas, o líder socialista criticou a atuação do Governo PSD/CDS-PP entre 2011 e 2015 no setor da educação e comentou: "Não há de ser por acaso que não traz Pedro Passos Coelho à campanha, nem o convidou para a convenção da AD (Aliança Democrática)".

Luís Montenegro reagiu, dizendo que, na realidade, é importante ter ao lado de cada um dos candidatos os ex-líderes.

"E eu terei na campanha eleitoral" Pedro Passos Coelho, disse, com Pedro Nuno Santos a confirmar que também terá antigos líderes socialistas, numa alusão a António Costa e, eventualmente, a Ferro Rodrigues.