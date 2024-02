Miguel Pinto Luz: Marcelo "pode colocar as barreiras que quiser" sobre cenários pós-eleitorais, mas AD tem as suas regras

Miguel Pinto Luz avisa o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que a AD tem as suas regras e que não vale a pena colocar barreiras sobre cenários após as eleições legislativas de 10 de março.



O vice-presidente do PSD falava esta terça-feira no programa Conversa de Eleição, da Renascença, onde manteve a recusa de dizer se Luís Montenegro viabiliza ou não um Governo minoritário do PS.

Miguel Pinto Luz diz que as regras do líder do PSD estão definidas e nem uma eventual pressão do Presidente da República poderá mudar isso.

“Não vamos cenarizar. O senhor Presidente da República pode colocar as barreiras e os critérios que quiser. Vivemos num regime semi-presidencialista, o atual Presidente da República até já foi presidente do PSD, mas já não é presidente do PSD nem militante ativo. Coloca as suas linhas vermelhas e as suas regras e os partidos têm as suas regras. As regras da AD são claras: Chega, jamais, não governamos se não ganhamos e não cenarizamos sobre derrotas. A AD vai ganhar as eleições de 10 de março e é nisso que estamos absolutamente focados e não cenarizamos sobre esse tema”.

Miguel Pinto Luz considera que, no debate de segunda-feira, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, assumiu a derrota nesta campanha eleitoral, precisamente ao abrir a porta à viabilização de um Governo minoritário da AD.