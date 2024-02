Bolieiro indigitado presidente do novo governo dos Açores

O representante da República nos Açores, Pedro Catarino, indigitou esta terça-feira José Manuel Bolieiro para formar governo após a vitória sem maioria absoluta da Aliança Democrática (AD) nas eleições regionais de 4 de fevereiro.

Pedro Catarino argumentou que, apesar da maioria relativa, "os eleitores deram uma vitória expressiva à coligação PSD/CDS/PPM, que obteve 26 mandatos".

"As audiências com os partidos políticos representados na assembleia legislativa permitiram concluir que, ao contrário do que aconteceu em 2020, não foi formada nenhuma coligação pós-eleitoral", afirmou o representante da República.