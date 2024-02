PS lidera sondagem da Aximage com 33,1% das intenções de voto. Direita tem maioria

O Chega surge em terceiro lugar, com 16,4% das intenções dos inquiridos. Atrás, mais distante, está o Bloco de Esquerda com 6,3%.

Uma nova sondagem da Aximage aponta o PS à frente das intenções de voto com 33,1%, seguido da Aliança Democrática (AD) com 27,7%.

Na Sondagem das Sondagens, a liderança muda mas o empate técnico continua

Depois de uma sondagem da Consulmark2 que colocou a Aliança Democrática à frente do PS na ldierança da Sondagem das Sondagem, os socialistas voltaram a reclamar o lugar. Mas, com uma diferença de oito décimas, o cenário continua a ser de empate técnico. O PS encabeça com 28,7% e a AD segue com 27,9%.

O Chega continua no terceiro lugar, mas sofre uma ligeira queda de nove décimas. Também a Iniciativa Liberal caiu levemente neste estudo de opinião para os 5,4%, praticamente empatando com o Bloco de Esquerda (5,3%).

Apesar destas quedas, os três partidos de direita continuam a segurar a maioria na Sondagem das Sondagens.

A CDU continua uma trajetória decrescente (2,5%) e foi ultrapassada pelo Livre, que cresceu para os 2,7%. Já o PAN permanece estável e fixou-se nos 2%.