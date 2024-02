PS aposta em "viragem" da campanha no fim de semana de voto antecipado

O esquema de campanha do PS para as legislativas de março é quase tirado a papel químico do que foi desenhado em 2022 para António Costa. O novo líder do PS começa o período oficial de campanha com um fim-de-semana frenético no Norte do país e depois voa para os Açores e para a Madeira.

Também, tal como em 2022, a caravana arruma regiões como o Alentejo e as Beiras logo na primeira semana. Pedro Nuno Santos irá passar por Évora e por Portalegre, este o distrito que menos deputados elege (apenas dois) e que ficou de fora na última campanha do PS.

A partir daí, a caravana começa a subir e na segunda semana instala-se a Norte - entre Porto, Braga, Viana do Castelo, Bragança - com três passagens por Lisboa e Setúbal, este último o distrito onde os socialistas fecham a campanha a 8 de março.

De salientar, que com a recente reorganização eleitoral, Setúbal passa a eleger 19 deputados em vez dos anteriores 18, tirando um deputado a Viana do Castelo, que passa de 6 para 5 deputados eleitos, sendo, provavelmente, uma das explicações para que o encerramento da campanha e diversas ações aconteçam naquele distrito.

De resto, a organização da Volta do PS assume que Lisboa e Porto são os dois distritos "onde se joga o maior número de deputados" e é para ambos que estão previstos dois comícios de "maior dimensão".

Na sessão de apresentação do esquema da Volta aos jornalistas, João Torres, diretor de campanha do PS, garantiu que, para o Porto, está a ser preparado "o maior dos comícios de todas as campanhas deste ano".

A 3 de março, dia do voto antecipado - e para o poder fazer, o eleitor tem de inscrever-se entre 25 e 26 de fevereiro - o PS irá estar em terreno que mexe sempre com multidões fiéis ao partido: arruadas nas Caxinas, em Vila do Conde, Guimarães e Vizela.

A organização da Volta socialista nota que foi na transição da primeira para a segunda semana que se deu a "viragem" na estratégia de campanha do PS em 2022. António Costa estava no Porto, deixou em definitivo de falar na maioria absoluta e em entrevista à Renascença admitiu falar com todos os partidos, "menos com o Chega".

Em 2024, Pedro Nuno Santos também estará no Porto no dia do voto antecipado, para um domingo frenético que irá acabar em Viana do Castelo. Trata-se de "um dia muito forte", assume o diretor de campanha, com João Torres a admitir que "não está previsto" que o líder do PS aproveite para votar antecipadamente.

Algarve e Beja de fora da campanha oficial

É quase certo que Pedro Nuno Santos, durante o período oficial de campanha, carregue na tecla de uma das suas promessas eleitorais: acabar com as portagens nas autoestradas do Interior e no Algarve.

Fonte socialista diz que é nesse sentido que surge a presença intensiva da caravana ao Norte do país - "vamos aproveitar bem esse assunto" - mas, por outro lado, fica de fora do período oficial de campanha uma passagem pelo Algarve, estando a Via do Infante incluída nas promessas do PS para a eliminação de portagens.

Pedro Nuno Santos irá a Faro antes do período oficial de campanha, com fonte da organização a admitir que se trata de um "distrito muito importante" para o partido, onde o PS tem várias presidências de Câmara, mas que regista um "crescimento da extrema-direita".

Os socialistas querem, por isso, dar um "sinal a esta região" do Algarve, mas fora do período oficial de campanha, o mesmo acontecendo ao distrito de Beja, em pleno Alentejo, onde Pedro Nuno Santos irá esta terça-feira, não regressando a ele nas próximas duas semanas.

Costa na campanha, não se sabe é quando

"Contamos com todo o PS nesta campanha." Nem foi preciso sequer perguntar a João Torres pela presença de ex-líderes socialistas na Volta ao país, "a resposta é sim". O diretor de campanha garante como certo que António Costa apareça nalguma das ações do período oficial.

De resto, o primeiro-ministro e ex-secretário geral do PS já se mostrou disponível para participar na campanha eleitoral para as legislativas de março e acompanhar o sucessor no terreno."Eu farei aquilo que o novo secretário-geral do PS entender que devo fazer. Sou um militante muito disciplinado", disse Costa em Dezembro.

Resta saber quando é que Costa vai aparecer e, sobretudo, qual será o efeito de ter António Costa no terreno agora com Pedro Nuno Santos eleito secretário-geral do PS. O ambiente tenderá sempre a ser algo tenso, sabendo que a relação atravessou períodos graves de rutura ao longo dos últimos anos.

De qualquer maneira, Pedro Nuno Santos já classificou o primeiro-ministro demissionário como "o melhor político português".

Aveiro, o distrito de Pedro e de Luís

Pedro Nuno Santos é natural de São João da Madeira, no distrito de Aveiro, o mesmo distrito do líder do PSD, Luís Montenegro, que nasceu em Espinho.

O secretário-geral socialista irá a Aveiro no período oficial de campanha, mas não passará nem por São João da Madeira, nem por Espinho, pelo que qualquer provocação a Montenegro estará fora da cartilha.

As duas caravanas - PS e PSD - irão cruzar-se, ou seja, passar pelos mesmos distritos, por exemplo, na Guarda e no Porto na primeira e na segunda semanas de campanha oficial, resta saber em que concelhos.