Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara não vai a julgamento

"Os factos de que me acusaram ( neste caso a ausência deles) não correspondiam à verdade e como referi há mais de um ano, haveria de ser reposta a verdade, provada a minha inocência, e assim hoje aconteceu", diz Davide Amado em declarações escritas à Renascença .

A informação é confirmada à Renascença pelo próprio. O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal considerou que Davide Amado não deve ser levado a julgamento por falta de indícios da prática do crime.

Davide Amado (PS), presidente da Junta de Freguesia não vai a julgamento no caso em que foi acusado pelo Ministério Público de viciar contratos públicos e com isso de lesar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa em mais de um milhão de euros.

Davide Amado era até fevereiro do ano passado presidente da concelhia do PS Lisboa, mas ao ser acusado decidiu demitir-se do cargo de direção socialista. Apesar disso, reiterou sempre a sua inocência neste caso, e manteve-se como presidente da Junta de Freguesia de Alcântara.

Ao sair, Davide Amado foi substituído na liderança do PS Lisboa por Marta Temido, antiga ministra da Saúde e deputada do PS, que tem admitido várias vezes concorrer à Câmara Municipal de Lisboa em 2025 para fazer frente a Carlos Moedas (PSD).

[em atualização]