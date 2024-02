Miguel Albuquerque: "Quase de certeza que serei candidato à liderança do PSD Madeira"

Miguel Albuquerque anunciou esta segunda-feira que, "quase de certeza", deverá ser recandidato a líder do PSD Madeira.

O presidente do governo regional da Madeira falava no final da reunião da comissão política, que deliberou que o PSD Madeira deve convocar eleições diretas, para 23 de março, e um congresso, para 20 e 21 de abril.

"Quase de certeza que serei candidato à liderança do PSD Madeira", disse Miguel Albuquerque, em conferência de imprensa.

"Acho que tenho todas as condições políticas porque nunca fui comprado por ninguém, tenho 30 anos de vida pública e nunca fui corrompido por ninguém, tenho a minha consciência tranquila e estou preparado para me defender em todas as instâncias. Nesse sentido, mantenho imaculado a minha capacidade política e os meus direitos de cidadãos enquanto político", sublinhou o líder do PSD Madeira.