"Herança social" proposta pelo Livre deve custar 400 milhões por ano

O porta-voz do Livre falava aos jornalistas em Aveiro, à margem de uma sessão de apresentação do cabeça de lista e número dois do partido pelo círculo eleitoral de Aveiro, nas eleições Legislativas de 10 de março, Joana Filipe e Filipe Honório, respetivamente.

O porta-voz do Livre Rui Tavares quantificou este domingo em 400 milhões de euros anuais o montante necessário para avançar com a "herança social", uma medida incluída no programa eleitoral do partido para ajudar a combater a pobreza estrutural.

Questionado pelos jornalistas, o historiador referiu que a "herança social" não é uma das medidas mais caras que são apresentadas a estas eleições de 10 de março, afirmando que cabe dentro daquilo que chamam "um compromisso de acuidade e investimento".

Referiu ainda que querem estudar esta medida nos próximos quatro anos para comparar os vários modelos possíveis, mas adiantou que a quantia para avançar com este instrumento poderá ter origem na reintrodução do imposto sucessório sobre as grandes heranças, ou numa conta em certificados de aforro.

Relativamente à meta do Livre para as eleições legislativas, Tavares disse que o partido quer crescer e ter um grupo parlamentar, com a eleição de um deputado nos distritos de Aveiro e Braga.

"Quando estamos a falar em sondagens em que o Livre já começa a aproximar-se dos 4% significa que podemos começar a pensar em um grupo parlamentar que inclua deputados em Aveiro e em Braga, que são neste momento os distritos para os quais nós já nos podemos dirigir dizendo às pessoas que o seu voto conta", disse.

O dirigente apelou ainda ao voto no Livre para ajudar a criar uma maioria de progresso e de ecologia no país e afastar os extremistas do poder. "Não há nenhum voto que dê tanta segurança às pessoas de que os extremistas estarão afastados do poder do que um voto reforçando o Livre", afirmou.

Nas últimas eleições legislativas em 2022, o PS conseguiu eleger oito deputados no distrito de Aveiro, o PSD ficou com sete e o Chega com um. O Livre foi a nona força partidária mais votada, com 2.878 votos.