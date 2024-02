“Fazer o que nunca foi feito”. Pedro Abrunhosa acusa Bloco de Esquerda de plágio

O músico Pedro Abrunhosa mostrou-se esta sexta-feira indignado com o Bloco de Esquerda, acusando o partido de se ter apropriado indevidamente de uma frase que considera sua, usando-a num cartaz de campanha eleitoral para as legislativas de 10 de março.

Esta semana fui surpreendido com uma campanha do BE com o slogan ‘Fazer o que nunca foi feito’. Não será preciso ser um génio para associar de imediato o dito à minha canção ‘Fazer O Que Ainda Não Feito’”, escreveu nas redes sociais, indicando que se trata de uma “chico-espertice, de alguém muito pouco criativo”.