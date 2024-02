Debate AD vs IL. Privatização da CGD é a maior diferença na mesa com “a solução para o país”

“Nós temos necessidade de ter um banco público. A Caixa Geral de Depósitos está hoje numa boa situação”, sustentou o presidente do PSD, e “tem até resultados positivos que têm ajudado às contas públicas portuguesas”. Além disso, o banco é “a válvula de segurança se nós tivermos qualquer episódio de perturbação no sistema financeiro”, garantindo “os depósitos dos portugueses”.

O frente a frente entre Luís Montenegro e Rui Rocha, transmitido na noite deste domingo, foi cordial e marcado por uma frase do líder da Iniciativa Liberal: “a solução para o país está nesta mesa”. Os dois líderes reconhecem que "o objetivo final é o mesmo" e estão disponíveis para um acordo na sequência das eleições legislativas de 10 de março, mas discordam no método para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde e enfrentam uma posição "não negociável" sobre a privatização da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

“Não há nenhum prejuízo em ter um banco público e pode haver muitos prejuízos se ele se transformar num banco privado”, garantiu ainda Montenegro.



Já Rui Rocha avisou contra as intenções de “outros concorrentes destas eleições” em obrigar a CGD a intervir no mercado para baixar os juros do crédito à habitação, declarando que “o banco não deve ser público porque está depois sujeito à intromissão que nós não queremos”.

“É melhor poupar o país a essa situação, porque nunca sabemos o que pode acontecer daqui a 10 anos”, declarou o líder da IL, preferindo “salientar a visão de um Estado moderno, de um Estado que traz competitividade ao próprio país”, reduzindo o setor empresarial. A privatização da TAP é uma medida com que os dois concordam.

Este foi o último frente a frente para Rui Rocha, que apenas regressa no debate entre todos os partidos com assento parlamentar e no debate das rádios, no dia 26 de fevereiro.

Luís Montenegro regressa à televisão esta segunda-feira, para debater com Pedro Nuno Santos durante 75 minutos. O debate entre os líderes do PS e da AD começa às 20h30 e é transmitido em simultâneo na RTP, SIC e TVI.

[notícia em atualização]