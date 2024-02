PSD/Madeira diz que irá a votos "de cabeça levantada" se for essa a decisão de Marcelo

O PSD/Madeira reiterou este sábado que continua preparado para indicar um novo Governo Regional como solução para a crise política, mas assegurou que caso sejam marcadas eleições antecipadas os sociais-democratas irão a votos "de cabeça levantada".

"O PSD afigura-se como um partido solução, continua preparado para a formação de um novo governo e para a devolução, sobretudo, da estabilidade política aos madeirenses e para aquilo que é o nosso grande desígnio: desenvolver a Madeira, desenvolver a autonomia", afirmou Bruno Melim, deputado regional do PSD e líder da JSD/Madeira.

Bruno Melim reagia à decisão do representante da República na Madeira, Ireneu Barreto, que anunciou este sábado que vai manter o Governo Regional (PSD/CDS-PP), de gestão, em funções, até o chefe de Estado decidir se dissolve a Assembleia Legislativa, o que só poderá ocorrer depois de 24 de março.

A decisão de Ireneu Barreto foi anunciada três semanas depois de o líder do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, se ter demitido após ter sido constituído arguido no âmbito de um processo em que são investigadas suspeitas de corrupção na região, o que levou à queda do seu executivo, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN.

Apesar de insistir que o PSD/Madeira "continua disponível a ser a solução preconizada pelos madeirenses no ato eleitoral de setembro", Bruno Melim assegurou que, caso o Presidente da República decida a partir de 24 de março dissolver a Assembleia Legislativa Regional, os sociais-democratas irão a votos "de cabeça levantada" pedir que lhes seja devolvida "a capacidade de governar".