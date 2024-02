Líder do Chega de Ovar acusa Salvador Malheiro de receber dinheiro em troca de adjudicações

O número quatro da Aliança Democrática (AD) por Aveiro, Salvador Malheiro, refutou este sábado ter recebido envelopes com dinheiro em troca da adjudicação de uma obra e anunciou que vai apresentar na segunda-feira uma queixa-crime ao antigo militante do PSD e atual líder do Chega de Ovar, Mário Monteiro, que o acusou.

Em entrevista ao Diário de Notícias, Mário Monteiro conta que apresentou o empreiteiro José Barros de Sousa ao presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, que está com mandato suspenso por integrar as listas da AD para as eleições legislativas de 10 de março, e feito entregas de dinheiro a Malheiro em troca da adjudicação de uma obra, garantindo que está disponível para contar a sua história ao Ministério Público.



"Depois dessas conversas, falei com o eng. Salvador Malheiro. E um dia proporcionou-se o encontro e fomos lá à Câmara e o presidente disse, “então, são quase horas de almoço, vamos almoçar”. Fomos almoçar ao [restaurante] Bosque, onde a conversa foi em torno de obras. Eu, como era um militante muito ativo do PSD, achei aquilo natural, falar em obras... E na altura a obra que estava em cima da mesa era um museu escolar em Válega. Ele [Barros de Sousa] disse que nessa altura já tinha concorrido, estava a preparar o concurso. E então foi acordado, nesse almoço, que ele, para ganhar a obra, tinha de dar 120 mil euros para o partido, para o PSD. E eu achei aquilo natural, como eu não estava metido nessas...", refere ao Diário de Notícias, indicando que na altura não percebeu que era algo ilícito.

Quando se apercebeu que estaria a cometer ilegalidades, Mário Monteiro terá dito "não contes mais comigo" a Malheiro, referindo que foi a reação deste, de que Mário Monteiro não tinha qualquer credibilidade, que o fez falar.

Em reação, Salvador Malheiro avança que irá apresentar uma queixa-crime ao antigo militante do PSD.

“Refuto totalmente todas as acusações que foram feitas por esse senhor [Mário Monteiro] e naturalmente tenho de me defender e na próxima segunda-feira irá entrar uma queixa-crime contra essa pessoa porque tenho de defender a minha honra”, afirmou, em declarações à entrada da sessão de apresentação de candidatos da AD por Aveiro, em Espinho.