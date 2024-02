Chega/Madeira considera que Presidente da República vai convocar eleições antecipada

A crise política na região autónoma decorre da demissão do chefe do executivo madeirense, o social-democrata Miguel Albuquerque, depois de ter sido constituído arguido no âmbito de um processo em que são investigadas suspeitas de corrupção no arquipélago, o que levou à queda do seu executivo, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN.

O líder do Chega considerou que não se justificaria este "tempo de espera", caso Marcelo Rebelo de Sousa tivesse dado a indicação de que não tenciona convocar eleições antecipadas.

"Se não houvesse essa intenção, não faria qualquer sentido o representante da República não anunciar já hoje que iria aceitar a nomeação, por parte dos partidos da coligação, de um novo Governo", disse.