António Costa diz que valores europeus estão "sob ataque" da direita

O primeiro-ministro, António Costa, disse este sábado, que o projeto europeu, baseado em valores como a solidariedade e a coesão, está "sob ataque" da direita, incluindo a tradicionalmente mais moderada, "que se deixa condicionar pelo populismo".

"Somos defensores de uma Europa mais unida, mais solidária, mais social, mais coesa, mais aberta ao mundo, mais alargada e mais aprofundada. Esta nossa visão da Europa está sob ataque, da direita populista, mas também da direita democrática que se deixa condicionar pelo populismo", disse António Costa, em Barcelona, onde recebeu este sábado o Prémio para os Valores Europeus do Partido Socialista da Catalunha (PSC).

O líder do Governo e ex-secretário-geral do Partido Socialista (PS) defendeu que, "perante as ameaças globais", e ao contrário do que pretende o populismo, a resposta é "mais Europa", nomeadamente, "mais solidariedade", investimento em inovação e emprego, reforço dos laços da União Europeia com os outros continentes, aposta no alargamento do bloco comunitário (à Ucrânia e aos Balcãs ocidentais) ou aprofundamento do projeto de integração europeu "para garantir a paz".

"Perante os receios, a ansiedade, a incerteza" de desafios como a globalização, as transições digital e climática ou a ameaça da guerra, "a resposta não é o discurso do medo do discurso das direitas, mas as políticas que reforçam a confiança", acrescentou António Costa, que considerou que "esta é a grande diferença" que separa a esquerda europeia da direita neste momento.

"Os populistas alimentam-se do medo, nós, socialistas, temos de alimentar a Europa de confiança", afirmou.