Pedro Nuno Santos admite a Maria Mortágua "solução de governo" com o BE

O secretário-geral do Partido Socialista (PS) admite que há "disposição para construir uma solução de governo" com o Bloco de Esquerda (BE). Pedro Nuno Santos abriu as portas a entendimentos pós-eleitorais no debate desta noite, na RTP, com a coordenadora bloquista, Mariana Mortágua.

"O PS trabalhar em conjunto com o BE nem seria uma novidade. Fui secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares durante quatro anos de boa memória para os portugueses, em que conseguimos fazer muitos avanços para lá da reposição dos cortes do PSD", declarou Pedro Nuno Santos, que rejeitou um acordo pré-eleitoral.

"Quando alguém olha para mim sabe que há disposição para construir uma solução de governo que não exclua o BE", sublinha o líder socialista e candidato a primeiro-ministro nas eleições legislativas de 10 de março.

A coordenadora do BE defende que "não vai haver uma maioria absoluta" nas legislativas antecipadas e "a única hipótese de haver uma solução estável neste país é um entendimento com a esquerda".

Mariana Mortágua defende que "esse entendimento deve ser para virar a página da maioria absoluta na saúde, na habitação e nos salários".

O debate desta sexta-feira, na RTP, ficou marcado pelas críticas da líder bloquista a políticas da maioria socialista em áreas como Saúde e Habitação.

