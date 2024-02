Madeira. Pedro Nuno Santos pede explicações à PGR por detenção de três arguidos

Pedro Nuno Santos pede explicações à Procuradora-Geral da República (PGR) sobre os 21 dias em que estiveram detidos três suspeitos no caso de corrupção na Madeira.

Aos jornalistas, esta sexta-feira, o secretário-geral do Partido Socialista (PS) diz que "perante o clima instalado, ganhávamos todos" que houvesse um esclarecimento.

No entanto, voltou a "comentar um caso em concreto", apontando, para uma proposta do programa eleitoral para as Legislativas.

O líder socialista demonstrou-se aberto a um pacto de regime com o PSD sobre esta matéria, classificando como "muito importante" um consenso alargado.



"Nós prevemos no nosso programa a clarificação dessa relação de poder hierárquico e achávamos, aliás, muito importante que outros partidos se pudessem pronunciar sobre a proposta", refere.

Segundo a proposta eleitoral socialista, uma das prioridades é "proceder à revisão transversal dos prazos judiciais, adaptando-os de acordo com a complexidade dos processos e promovendo a sua efetiva aplicação", assim como "repensar a utilidade e necessidade de vários atos processuais em todas as fases e eliminando os que tenham natureza meramente dilatória".