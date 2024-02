AD lidera a Sondagem das Sondagens, mas empate técnico mantêm-se

Luís Aguiar-Conraria, presidente da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e consultor da Sondagem das Sondagens , salienta que o resultado está em aberto. "Com a percentagem de indecisos que temos, obviamente que o resultado tanto pode ir por um lado como para o outro" , avalia.

Neste momento, com a sondagem divulgada esta sexta-feira, a AD tem 28,5%, contra 28,2% do PS. Ainda assim, o empate técnico mantém-se : a margem de erro da Aliança Democrática está entre os 26,7% e os 30,4%, enquanto a do Partido Socialista está entre os 26,4% e os 30%.

O economista justifica a ultrapassagem pela AD com os resultados das últimas sondagens. "Para, no nosso filtro, a AD ter passado o PS, quer dizer que as últimas sondagens consistentemente têm dado a AD à frente", declara Aguiar-Conraria, para quem este "já é um movimento consistente".

A mudança deu-se graças à sondagem revelada esta sexta-feira no Nascer do Sol e Euronews, realizado pela Consulmark2, a coligação do PSD de Luís Montenegro com CDS e PPM obteve 30% das intenções de voto, contra 27,3% do PS de Pedro Nuno Santos.

Este foi o terceiro estudo consecutivo em que a AD surgiu à frente dos socialistas, registando 27,7% das intenções de voto - contra 25,6% do PS - no estudo da Intercampus para o Correio da Manhã e Jornal de Negócios e 31,1% - contra 27,1% do PS - no estudo do CESOP e Universidade Católica para a RTP e Público, no final de janeiro.



Nos quatro estudos realizados pela Consulmark2 nos últimos dois meses, a AD e o PSD surgiram sempre à frente do PS.

Aparecimento de voto útil é "natural"

Na Sondagem das Sondagens, o Chega mantêm-se destacado no terceiro lugar e subiu ligeiramente nas últimas semanas, para os 18,5%