AD aposta tudo a Norte e dá especial atenção a Vila Real e Bragança. Regiões autónomas fora da campanha oficial

Durante as duas semanas de campanha oficial, o líder do PSD vai percorrer praticamente todo o país, repetindo mesmo alguns distritos. Luís Montenegro só vai deixar de fora da volta da Aliança Democrática (AD) as regiões autónomas, Açores e Madeira, ambas com a governação ainda por definir.

Montenegro vai apostar tudo a Norte e, sobretudo em Vila Real e Bragança, onde a caravana irá passar duas vezes. São precisamente os dois distritos onde o PSD perdeu para o PS um deputado em cada círculo eleitoral nas legislativas de 2022.

De salientar que Vila Real elege apenas cinco deputados - tem 3 do PS e 2 do PSD. Em Bragança são eleitos 3 e, atualmente, um é do PSD. A AD candidata nestes distritos dois autarcas, o presidente da câmara de Bragança, Hernâni Dias e o autarca de Valpaços, Amílcar Almeida.

Melo dentro da caravana, PPM manda vice

Se o líder do CDS-PP, Nuno Melo, vai estar ao lado de Luís Montenegro na volta da AD, o mesmo não acontece com o líder do Partido Popular Monárquico (PPM). Será o dirigente Valdemar Almeida, vice-Presidente da Mesa do Congresso e do Conselho Nacional, quem vai acompanhar o líder da coligação. Segundo uma fonte da campanha da AD, a presença de Gonçalo da Câmara Pereira não está prevista. Aliás, o líder do PPM já ficou de fora, por exemplo, da Convenção da AD, que se realizou em janeiro.



Ao longo das duas semanas de campanha oficial, a AD vai dar prioridade ao contacto de rua, apesar de estarem também previstas visitas a feiras, mercados, empresas e, por exemplo, no Algarve e em Beja, visitas a herdades agrícolas.

A caravana irá repetir ainda distritos como Guarda, Aveiro, Braga e Porto. Em Lisboa, o maior círculo eleitoral, que elege 48 deputados, a campanha oficial da AD estará apenas no último dia, na sexta-feira, 8 de março.

Segundo a agenda divulgada esta sexta-feira pela direção de campanha aos jornalistas, a caravana da AD vai percorrer dois distritos por dia com várias ações que terminam, a maioria das vezes, ao início da noite com comícios que podem (ou não) incluir jantar.

À entrada da última semana de campanha, a 3 de março, dia de voto antecipado, Montenegro começa o dia na Figueira da Foz, onde Pedro Santana Lopes é o presidente da câmara. O antigo líder do PSD foi, de resto, a surpresa na convenção da AD.

Há outros notáveis e antigos líderes dos dois partidos que podem surgir ao lado de Luis Montenegro, mas que serão anunciados mais tarde, tal como aconteceu no comício em Penafiel que contou com a presença de António Lobo Xavier do CDS.

A campanha oficial para as eleições legislativas de 10 de março começa a 25 de fevereiro e termina a 8 de março. A AD arranca a volta pelo país no sábado a 24 de fevereiro na feira do fumeiro em Trancoso. No domingo o dia é passado em Mirandela, no distrito de Bragança e termina com um comício em Vila Real.