Temido critica governo por atraso na regulamentação da eutanásia

Marta Temido e Miguel Pinto Luz juntam-se às quartas-feiras, pelas 16h30, num debate transmitido no canal de Youtube da Renascença. A ex-ministra da Saúde e atual presidente da concelhia do PS Lisboa e o vice-presidente do PSD debatem os temas mais relavantes da agenda política, a uma semana e meia do arranque da campanha eleitoral.

Conversa de Eleição é um debate semanal, a caminho das eleições legislativas de março, com moderação da editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins.



Reveja o debate desta semana: