Sondagem coloca AD à frente do PS. Direita soma mais intenções do que esquerda

Clique aqui para explorar a “Sondagem das Sondagens”

O barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã e Jornal de Negócios coloca a Aliança Democrática (AD) em primeiro lugar, com 24,3% das intenções de voto. A coligação ultrapassa o Partido Socialista, que caiu 4% desde a última sondagem, realizada em janeiro. O PS arrecada 22,4% de intenções de voto hoje, face aos 26,4% do mês passado.

Em terceiro lugar, permanece o Chega. O partido perdeu apenas uma décima de intenções de voto, fixando-se nos 16,5%.

Dos partidos mais pequenos, a Iniciativa Liberal (6,6%), o Pan (3,2%) e o Livre registaram aumentos de 1% ou mais. O Livre praticamente dobrou as intenções de voto, registando um aumento de 1,4% de intenções de voto no espaço de um mês e atinge a mesma percentagem que a CDU, com 2,7%.

O Bloco de Esquerda registou uma queda de dois pontos percentuais e surge em quinto lugar, com 5,4%.

Somadas as intenções de voto, a direita tem uma vantagem de 14% sobre os partidos de esquerda. Enquanto a soma das intenções de voto na AD, Chega e Iniciativa Liberal resulta em 47,4%, o total das intenções de voto no PS, BE, CDU, PAN e Livre soma 33,2%.



A sondagem da Intercampus calcula, ainda, que 12,4% dos inquiridos ainda não sabem em que partido vão votar e que 2,7% vai votar em branco ou nulo.

O trabalho de campo deste estúdo de opinião decorreu de seis a 10 de fevereiro, depois da primeira semana de debates televisivos dos partidos. As entrevistas foram feitas por telefone.

Na Sondagem das Sondagens, AD e PS estão a 0,4% de distância

Introduzindo os valores da mais recente sondagem da Intercampus, o primeiro lugar da Sondagem das Sondagens está a ser disputado pelo PS e pela AD. Os socialistas vão à frente com 28,5% e a coligação segue no encalço com 28,1%. Isto quer dizer que as margem de erro estão sobrepostas e que o cenário de empate técnico que já existia nas contas da Renascença devido à mais recente sondagem da Universidade Católica não só permanece, como foi acentuado.