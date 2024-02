"Não há indícios de qualquer crime". Detidos saem em liberdade

(Em atualização)

Não há indícios de qualquer crime. Os três detidos das investigações na Madeira saíram em liberdade, com termo de identidade e residência, nesta quarta-feira, depois de 21 dias detidos. Assim, o antigo presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e o principal acionista do grupo Socicorreia, Custódio Correia, vão aguardar julgamento em liberdade.

As medidas de coação foram lidas esta quarta-feira, no Campus da Justiça, em Lisboa e, no despacho, o juiz de instrução diz que não há indícios da prática de qualquer crime, "muito menos fortes indícios".

O Ministério Público pedia prisão preventiva para os três arguidos.

Os três suspeitos foram detidos depois da megaopreação na Madeira, durante a qual foram efetuadas mais de 100 buscas em diversos locais, incluindo na Madeira, em Lisboa, e no Porto. Em causa está a investigação de crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.

Miguel Albuquerque, também arguido no processo, apresentou a sua demissão da presidência do Governo da Madeira.