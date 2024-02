Madeira. Marcelo recebe Ireneu Cabral Barreto em Belém na sexta-feira

[em atualização]



Segundo informação publicada no portal da Presidência da República, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber o Representante da República na Região Autónoma da Madeira, o Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, na próxima sexta-feira, 16 de fevereiro.

A reunião terá lugar no Palácio de Belém, pelas 12h.

O Juiz Conselherio e representante da República na Região Autónoma tem reunido com os partidos sobre a possibilidade de eleições antecipadas na Madeira, que terminaram na passada sexta feira.

As audições aconteceram com os nove partidos com assento parlamentar na Assembleia Legislativa (PSD, PS, JPP, CDS-PP, Chega, PCP, IL, PAN e BE), depois da exoneração e da demissão do executivo de Miguel Albuquerque.