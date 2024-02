Luís Montenegro adia o debate com Rui Rocha por "motivos pessoais"

O debate entre Luís Montenegro, da Aliança Democrática, e Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, que estava marcado para esta sexta-feira, foi adiado para domingo.

O frente a frente será, assim, no dia 18 pelas 20h45 na SIC, confirma fonte da Iniciativa Liberal à Renascença.

Esta quarta-feira foi noticiado que Montenegro tinha cancelado a agenda prevista para hoje por “motivos pessoais”.

O debate com o liberal Rui Rocha era o próximo frente-a-frente na lista da AD, depois de já ter debatido com Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, Paulo Raimundo, da CDU, Inês Sousa Real, do PAN, e André Ventura, do Chega.

O líder social-democrata tem ainda pela frente o debate com Rui Tavares, do Livre, no sábado, dia 17, e com Pedro Nuno Santos, do PS, na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro, que será transmitido nas três televisões (RTP, SIC e TVI), além do debate entre partidos com assento parlamentar, na RTP, na quinta-feira da próxima semana, dia 23.