Debate PS vs Chega. “SNS em risco” ou a “ideologia à frente dos cidadãos”?

“É o candidato que agora propõe aumentos na saúde, aumentos aos enfermeiros, mas esteve no Parlamento o tempo todo, estes últimos meses, votou contra a reforma dos enfermeiros, contra os aumentos no SNS, nomeadamente nos salários, e até contra o tempo de serviço dos professores. E agora quer uma medida estalinista”, assegurou Ventura.

No debate transmitido na TVI, o secretário-geral do PS foi forçado a defender a proposta de obrigar médicos a ficar no Serviço Nacional de Saúde por um período de tempo após a conclusão da especialidade. Pedro Nuno Santos disse que a medida “não será uma imposição” , mas que procurará “as condições, os estímulos necessários para que nós consigamos recrutar” e “manter médicos no SNS” . A proposta, acrescentou, “não é inútil”, e é preciso “ouvir”, tal como “negociar”, para “encontrar as medidas”.

Pedro Nuno Santos e André Ventura confrontaram ideias e métodos distintos no combate à corrupção, saúde e impostos no frente a frente que os opôs esta quarta-feira à noite, em mais um debate antes das eleições legislativas de 10 de março . O líder do PS acusou Ventura de não poder ser “levado a sério” nas propostas que faz por já ter defendido o contrário delas e querer dar tudo a todos. Já o presidente do Chega descreveu Pedro Nuno Santos como o “candidato amnésia” e quis colar o PS ao PSD.

Depois de o presidente do Chega defender incentivos fiscais e o pagamento de horas extraordinárias aos profissionais de saúde - assim como o aumento da oferta de cursos de medicina -, Pedro Nuno Santos defendeu o currículo da governação do PS e acusou Ventura de querer “evoluir do Serviço Nacional de Saúde para Sistema Nacional de Saúde, nós já sabemos onde isto vai acabar, no desvio de recursos do SNS para o negócio privado da saúde”.

“Quando os portugueses precisam de resolver um problema grave, raro, complexo de saúde, é ao SNS que vão. E se nós quisermos continuar a dar resposta às necessidades dos portugueses em matéria de cuidados de saúde, precisamos de um SNS forte, e de não ficar na mão nem exclusivamente dependente de privados”, atirou o líder do PS.

Pedro Nuno Santos sublinhou ainda que André Ventura “já quis extinguir o Ministério da Educação” e “já quis extinguir o Ministério da Saúde e o SNS”, pelo que “as posições do Chega e de André Ventura não são para levar a sério”.

André Ventura contra-atacou, descrevendo o socialista como “rosto do maior falhanço do governo, que é a saúde” por ter sido “ministro, principal ministro”. O líder do Chega apontou ainda para o aumento do orçamento do SNS, e usou uma notícia de 2013 para dizer que o desperdício na área da saúde atinge um a três mil milhões na saúde.

“O Chega propõe não que o privado substitua o público, e o Pedro Nuno Santos sabe muito bem que 40% das diligencias já são feitas no privado, o sistema já é misto”, declarou Ventura, garantindo que quer “recorrer às melhores práticas europeias nesta matéria” e que Pedro Nuno Santos “põe a ideologia à frente dos cidadãos”.

Pedro Nuno Santos regressa aos debates esta sexta-feira, frente a Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda (RTP1 e RTP3, 20h30). No mesmo dia, André Ventura tem pela frente Rui Tavares, o último oponente da sua participação nestes debates (SIC Notícias, 22 horas). Todos participam no debate das rádios, marcado para 26 de fevereiro às 10h, com transmissão em simultâneo na Renascença, Antena 1, TSF e Observador.

[notícia em atualização]