Debate PS vs Chega. “SNS em risco” ou a “ideologia à frente dos cidadãos”?

Pedro Nuno Santos e André Ventura confrontaram ideias e métodos distintos no combate à corrupção, saúde e impostos no frente a frente que os opôs esta quarta-feira à noite, em mais um debate antes das eleições legislativas de 10 de março. O líder do PS acusou Ventura de não poder ser “levado a sério” nas propostas que faz por já ter defendido o contrário delas e querer dar tudo a todos. Já o presidente do Chega acusou Pedro Nuno Santos de ser o “candidato amnésia” e quis colar o PS ao PSD.

No debate transmitido na TVI, o secretário-geral do PS foi obrigado a defender a proposta de obrigar médicos a ficar no Serviço Nacional de Saúde por um período de tempo após a conclusão da especialidade. Pedro Nuno Santos disse que a medida “não será uma imposição”, mas que procurará “as condições, os estímulos necessários para que nós consigamos recrutar” e “manter médicos no SNS”. A proposta, acrescentou, “não é inútil”, e é preciso “ouvir”, tal como “negociar”, para “encontrar as medidas”.

Para André Ventura, a proposta “não só não faz sentido como mostra bem como Pedro Nuno Santos é um candidato impreparado para ser primeiro-ministro". O líder do Chega apontou que “a ideia não era esta, era amarrar mesmo os médicos”, e apelidou o socialista de “candidato amnésia”.

“É o candidato que agora propõe aumentos na saúde, aumentos aos enfermeiros, mas esteve no Parlamento o tempo todo, estes últimos meses, votou contra a reforma dos enfermeiros, contra os aumentos no SNS, nomeadamente nos salários, e até contra o tempo de serviço dos professores. E agora quer uma medida estalinista”, assegurou Ventura.

Depois de o presidente do Chega defender incentivos fiscais e o pagamento de horas extraordinárias aos profissionais de saúde - assim como o aumento da oferta de cursos de medicina -, Pedro Nuno Santos defendeu o currículo da governação do PS e acusou Ventura de querer “evoluir do Serviço Nacional de Saúde para Sistema Nacional de Saúde, nós já sabemos onde isto vai acabar, no desvio de recursos do SNS para o negócio privado da saúde”.

“Quando os portugueses precisam de resolver um problema grave, raro, complexo de saúde, é ao SNS que vão. E se nós quisermos continuar a dar resposta às necessidades dos portugueses em matéria de cuidados de saúde, precisamos de um SNS forte, e de não ficar na mão nem exclusivamente dependente de privados”, atirou o líder do PS.

Pedro Nuno Santos sublinhou ainda que André Ventura “já quis extinguir o Ministério da Educação” e “já quis extinguir o Ministério da Saúde e o SNS”, pelo que “as posições do Chega e de André Ventura não são para levar a sério”.

André Ventura contra-atacou, chamando o socialista de “rosto do maior falhanço do governo, que é a saúde” por ter sido “ministro, principal ministro”. O líder do Chega apontou ainda para o aumento do orçamento do SNS, e usou uma notícia de 2013 para dizer que o desperdício na área da saúde atinge um a três mil milhões na saúde.

“O Chega propõe não que o privado substitua o público, e o Pedro Nuno Santos sabe muito bem que 40% das diligencias já são feitas no privado, o sistema já é misto”, declarou Ventura, garantindo que quer “recorrer às melhores práticas europeias nesta matéria” e que Pedro Nuno Santos “põe a ideologia à frente dos cidadãos”.

[notícia em atualização]