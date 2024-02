Debate Livre vs. PAN. Incoerência na Madeira? "Para os animais, é indiferente se somos de esquerda ou direita"

Veja também:

Num debate em que foram mostrados pontos de vista diferente das mesmas ideias, Rui Tavares e Inês Sousa Real discordaram em maior relevo na questão governamental na Madeira.

Se, para o líder do Livre, existe incoerência do PAN em juntar-se ao Governo de Miguel Albuquerque com "casos de desordenamento do território e maus tratos a animais", a líder do PAN criticou o Livre por não estar ao lado do partido em matérias de defesa dos maus tratos a animais e garante, depois de se ter assumido de "centro-esquerda" no debate com Pedro Nuno Santos: "Para os animais que sofrem, é indiferente se somos de esquerda ou de direita."

À boleia da atualidade, os líderes de PAN e Livre foram inicialmente questionados sobre a saída em liberdade dos detidos das investigações na Madeira, depois de 21 dias detidos.

Rui Tavares defendeu que os casos de justiça são uma boa oportunidade para repensar a justiça, naquilo que considera "mais do que uma crise política, uma crise de regime", que se resolve através de reformas nos tempos da justiça, na transparência e com um debate nacional, pedindo também à Procuradoria-Geral da República o "dever de comunicar melhor as investigações que faz", em referência à Operação Influencer.

Já Inês Sousa Real lembrou a regulamentação do lobbying e o reforço da transparência, propostos pelo PAN, a última delas não votada devido a um adiamento potestativo do PSD, e concordou com o líder do Livre sobre a melhor comunicação. A líder do PAN refere também que "um voto no PS e PSD não adianta de nada a termos democráticos".