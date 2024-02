A menos de um mês das legislativas, a Associação Cristã de Empresários e Gestores apela ao voto dos portugueses sem, no entanto, indicar em que partido gostaria de ver os eleitores votar. Apesar disso, indica que a escolha deve ser “clara e coerente” com a vida de cada um.

A associação alerta que “o voto dos portugueses é demasiado relevante para que a abstenção ou o mero protesto possam ser opções tomadas de ânimo leve”, defendendo que se vive um momento de forte polarização partidária.

Numa tomada de posição sobre as eleições de 10 de março, a associação, que reúne cerca de 1.200 líderes empresariais, considera que “a decisão dos portugueses tem lugar num quadro de falta de esperança coletiva no futuro, (...) de enorme pobreza (...), num ambiente de asfixia das classes médias, cujos salários baixos são esmagados por elevado stress fiscal (...) e num contexto de degradação dos serviços públicos, em particular nas áreas da saúde, da educação, da habitação e da segurança interna”

Num longo comunicado com 19 pontos, a ACEGE defende “que não há outra resposta para erradicar a pobreza, sustentar o Estado Social e tornar Portugal atrativo para os seus próprios jovens que não seja um sólido e histórico processo de criação de riqueza, onde todos somos chamados a participar”.

Sublinhando que estas eleições acontecem num contexto inédito de polarização política, a associação considera que “as empresas (geridas com responsabilidade e ética) são um fator de esperança (...) com capacidade para criar empregos de qualidade, com salários dignos e atrativos, que valorizem as pessoas”, (...) e possam “estancar a fuga de juventude e de talento de Portugal”.

No comunicado, que é assinado pelo presidente João Pedro Tavares, a ACEGE mostra-se muito preocupada com “a exagerada carga fiscal sobre pessoas, famílias e empresas”, alertando que se não houver um desagravamento, o peso da economia não registada no PIB – a chamada economia paralela que já vale 34,37% - poderá aumentar ainda mais.

Dando como exemplo para refletir o caso dos funcionários públicos, que “aumentaram cerca de 9% em dez anos – são mais 63.272 trabalhadores - sem tradução na melhoria do desempenho do Estado Social”, a ACEGE considera que a escolha no dia 10 de março será entre “um pensamento estatista e uma visão neo-social com enfoque na proteção do Estado Social, na valorização das Famílias e da sociedade civil, na valorização do rendimento dos mais desfavorecidos e no respeito pelo princípio da subsidiariedade”.

Sem apelar ao voto em nenhum dos partidos, esta nota indica que “os membros da ACEGE e todos os líderes empresariais têm uma especial responsabilidade nesta escolha. Uma escolha que deve ser clara e coerente com as suas vidas, com a forma como trabalham e lideram, com a forma como decidem e se posicionam no mercado e perante o Estado”.