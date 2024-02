Debate Chega vs BE. Ventura defende os "interesses imobiliários", Mortágua quer "posse administrativa"

André Ventura e Mariana Mortágua começaram com calma, mas as trocas de acusações lá chegaram. No debate desta noite, na RTP3, os líderes do Chega e do Bloco de Esquerda foram tão antagónicos como se previa nos temas da habitação, da imigração e da igualdade de género.

O debate começou pela habitação, com a coordenadora do BE a reafirmar "medidas que limitem as rendas" e "que limitem a procura de luxo, uma procura de milionários que não é para viver" e que "está a pressionar os preços".

"Sabemos que essa procura de luxo vem porque houve um benefício fiscal ", disse Mariana Mortágua, preparando-se para atacar o Chega pela proposta de recuperação dos vistos gold. "É surpreendente que o Chega queira reintroduzir os vistos gold em Portugal, que são não só uma fonte de especulação imobiliária, são também um visto para a corrupção, são a porta aberta para a corrupção, através da entrada de capital estrangeiro para compra de casas”, sustentou a deputada.

A líder do BE defende que as medidas que propõe tem o efeito “duplo” de “retirar casas do mercado que não servem para habitação, e é um efeito de especular sobre os preços”.

Já André Ventura considera que as propostas do Chega tocam “na oferta e na procura, coisa que o Bloco de Esquerda ignora”, acusando que o programa do BE refere a “posse administrativa” de edifícios devolutos.

O Bloco, diz Ventura, “não se preocupa em construir mais”, e “não se preocupa em dar benefícios fiscais a quem já se sente completamente atolado em impostos”, apenas se preocupa em “ter o Estado a fazer tudo”.

Mortágua esclareceu que o termo vem de uma lei aprovada por Cavaco Silva, e afirmou que “o salário em Portugal não paga uma casa”, ao passo que Ventura está apenas preocupado em “proteger os interesses imobiliários, porque é financiado por eles”.

[em atualização]