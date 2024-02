Debate CDU vs Livre. Esquerda unida contra o voto útil

“Não vamos eleger nem primeiro-ministro, nem secretários de Estado, nem ministros das Finanças. Nada disso. Vamos eleger 230 deputados e será da configuração final da Assembleia da República que se encontrarão as saídas para o problema”, afirmou Paulo Raimundo , acrescentando que, no entender da CDU, “há uma coisa que a experiência demonstra, é que o Partido Socialista não virá a soluções necessárias e respostas necessárias para o país por vontade própria”.

Cumprindo o hábito que tem sido mantido nos debates televisivos, os primeiros minutos foram dedicados a cenários de governabilidade após as eleições legislativas. O secretário-geral do PCP admitiu que é necessário haver uma maioria diferente à esquerda para que seja possível arranjar as respostas necessárias para o país . Paulo Raimundo recordou o “papel determinante” do partido, nos acordos parlamentares do PCP , do PEV (Partido Ecologista “Os Verdes”) e do BE com o PS, assinados em 2015.

Paulo Raimundo e Rui Tavares estiveram, na tarde desta terça-feira, frente a frente no 16.º debate televisivo para as legislativas de 10 de março . Os líderes da CDU e do Livre recusaram o apelo ao voto útil à esquerda que tem sido feito pelo líder do PS, Pedro Nuno Santos, e divergiram no tema da emigração: Raimundo quer que os jovens não saiam, mas Tavares prefere dar condições para o regresso.

Em debate na televisão, líderes do Bloco e do PCP (...)

No tema da governação e de compromissos pós-eleitorais, Rui Tavares alinha no mesmo diapasão de Raimundo. “Era só o que mais faltava que os partidos demonstrassem essa autossuficiência. A melhor maneira de implementar as ideias do Livre é votar no Livre, a melhor maneira de implementar as ideias do PCP, é votar no PCP ou na CDU”, sublinhou.

Já no caso do PS, “às vezes nem para implementar as ideias do PS serve, como nós vimos com a maioria absoluta do PS”, disse Rui Tavares, atacando “uma pressão sobre o eleitorado que deu no que deu”, crente que “as pessoas estão muito avisadas perante esse tipo de chantagens”.

O deputado do Livre mostrou-se convicto de que uma maioria à esquerda "de progresso e ecologia" é "mais coerente", contrapondo que à direita existe "uma incoerência muito grande" e "um processo de canibalização interna".

Fixar os jovens ou ajudar a voltar?

Um dos temas em destaque no debate foi a emigração de jovens, onde os dois líderes de esquerda divergiram nas soluções. Paulo Raimundo defendeu que o problema não está em quem sai “por vontade própria”, mas que é necessário criar condições para as pessoas não precisarem de sair do país.

O problema diz, está nos que “são empurrados para fora do país e que fazem cá uma falta extraordinária”, assegurou o líder da CDU. “Nós formamos, nós damos a experiência laboral e depois, quando eles estão em condições de pôr esse conhecimento todo ao serviço do país, vão trabalhar para Holanda, para a Alemanha, para onde for, onde são bem tratados, aonde têm salários condignos”, frisou.

Apesar de concordar na questão dos salários, Rui Tavares acredita que a emigração faz parte do espaço de liberdade no qual Portugal se encontra, garantindo que o que é necessário é criar condições para os portugueses voltarem ao país.