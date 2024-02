PCP defende que programa do PS só é concretizável com orçamento retificativo

"Se as medidas são para ficarem ideias vagas, ideias gerais, uma lista de intenções, então o Orçamento do Estado que está em vigor serve. Se elas forem para serem concretizadas, com medidas no concreto, então o que é preciso afirmar claramente é que é preciso um orçamento retificativo. Porque as duas coisas não são compatíveis", considerou.

Paulo Raimundo falava aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa, após uma reunião com a UNICEF Portugal, altura em que foi questionado sobre o programa eleitoral do PS para as legislativas antecipadas de março, começando por lhe apontar uma "aparente contradição".

O secretário-geral do PCP defendeu esta segunda-feira que será necessário um orçamento retificativo para concretizar as medidas que constam do programa eleitoral do PS, insistindo no reforço da CDU para pressionar os socialistas a "cumprirem algumas coisas positivas".

"Não queria estar a alimentar expectativas sobre um programa eleitoral que é do PS e do qual é como digo: é um conjunto de promessas, que mesmo aquelas que eventualmente esta ou aquela possam ser positivas, daquilo que vi no fundamental tudo muito vago, mas mesmo essas, ou a CDU e o PCP têm mais força ou ficarão no vago ou então não serão concretizadas", sublinhou.

Raimundo lembrou que o primeiro-ministro António Costa "prometeu acabar com as portagens na Via do Infante, no Algarve" e apontou que, recentemente, o atual líder socialista Pedro Nuno Santos afirmou "numa intervenção calorosa" que vai acabar com as portagens no interior do país.

"Olhemos para os dois anos de maioria absoluta com tudo na mão. E pergunte-se porque é que esta ou aquela medida que agora é avançada com grande parangona não se concretizou. Qual era a dificuldade em acabar com as portagens nas ex-scuts? Qual foi a impossibilidade prática disso? Nenhuma, foi a opção de não acabar com as portagens e, portanto, quem está a prometer isso agora, desculpem a expressão, vai ter que levar connosco para cumprir essa promessa", atirou.