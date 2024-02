Debate AD vs Chega. Ventura quer “sindicalizar” polícias, Montenegro “traiu” forças de segurança

Entre forças de segurança, pensionistas e combate à corrupção, Luís Montenegro e André Ventura apenas concordaram na última parte do debate desta segunda-feira, transmitido na RTP. Os líderes da AD e do Chega tiveram o embate esperado, cheio de interrupções, e identificaram o PS e Pedro Nuno Santos como principal adversário.

Luís Montenegro considera indiscutível que há “uma instrumentalização das forças de segurança no discurso do Chega e do deputado André Ventura”, que acusa de “irresponsabilidade programática que tem conteúdo político”.

O líder do PSD define como “completamente erradas” as propostas de os agentes “poderem ter filiação partidárias e poderem ter acesso ao direito à greve”, definindo a filiação partidária como “uma tentativa de colocar os partidos políticos dentro das esquadras e dos quartéis”, que é “inaceitável”.

“Aquilo que o André Ventura tem para propor ao país é sindicalizar ainda mais aquilo que é a atividade das forças de segurança”, disse o líder da coligação entre PSD, CDS e PPM, que promete “iniciar o diálogo” para “tentarmos encontrar, do ponto de vista das suas carreiras, da valorização do seu trabalho, do seu estatuto remuneratório, respostas que possam ser adequadas” logo “nos primeiros dias do governo”.

Já o caso do direito à greve, “uma questão debatida há muitos anos, e que coloca em causa o exercício da autoridade das forças de segurança, no caso da GNR ainda tem um outro acrescento. Sendo uma estrutura militarizada, significa que o André Ventura defende também para a instituição militar, para as Forças Armadas, igual direito”, sublinhou Luís Montenegro.

André Ventura – que Montenegro ser “muito decidido a interromper” - considera que as forças de segurança “sabem da traição que o PSD lhes fez e que a AD lhes fez”. Em causa está o momento em que a coligação assumiu que “não se comprometia a atribuir o suplemento que foi atribuído à PJ, e bem, às forças de segurança restantes, que efetuam muitas das diligências”, acusou o líder do Chega, para quem o presidente do PSD tem uma “falta de credibilidade absoluta”.

“Para além da traição que fez às forças de segurança, é não perceber que enquanto este problema não for resolvido, não há nenhum primeiro-ministro que possa olhar para a sua tranquilidade pública, para dar segurança aos cidadãos, e possa dizer que tem a ordem e a tranquilidade pública completamente asseguradas”, avisou o líder do Chega.

Ventura defendeu ainda a proposta do acesso ao direito à greve, assegurando que “há greves de polícias em países como a Bélgica, como a Suíça, países modernos, em que essas greves são feitas com restrições”. E mais uma acusação: Montenegro quer “espezinhar” as forças de segurança.

“Da minha parte, nenhum governo, consigo ou com outro qualquer, persistirá no Parlamento à direita se não der a estes homens e mulheres o suplemente digno que eles têm que receber”, sublinhou André Ventura.

[em ataulização]