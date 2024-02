Conteúdo político fora do Instagram? É o “triunfo do departamento legal da Meta”

“É o triunfo do departamento legal da Meta”, um “lavar de mãos” que coloca a “responsabilidade no utilizador”. Num ano em que quase metade do planeta vai a eleições, a Meta, responsável pelas plataformas Facebook, WhatsApp, Instagram e Threads, anunciou que vai deixar de recomendar “proactivamente” conteúdo político.

O anúncio foi feito na sexta-feira e vai abranger, inicialmente, o Instagram e o Threads, a que se seguirá o Facebook, pouco depois. A medida, recorde-se, surge numa altura em que Portugal se prepara para mais um processo eleitoral.

Segundo o comunicado da plataforma, temas como a atividade de governos, eleições ou tópicos sociais passam a ter um tratamento diferenciado, sendo que apenas os utilizadores que escolherem, ativamente, obter sugestões relacionadas com conteúdo político o irão receber.

Para Luís Santos, investigador da Universidade do Minho na área da comunicação e sociedade, esta novidade é “o triunfo do departamento legal desse grande gigante que é a Meta”, uma medida tomada depois de “olharem para o calendário”: temos 76 atos eleitorais no planeta só em 2024.