Conheça o programa eleitoral. PS promete garantia pública para compra de casa própria

Veja também:

Alargar o "IRS Jovem", atacar a crise na habitação com uma garantia pública para pessoas até aos 40 anos comprarem casa, óculos gratuitos para crianças de famílias com menores rendimentos, valorização das pensões, do salário mínimo nacional e das remunerações dos profissionais de saúde, além da recuperação do tempo de serviço dos professores, são algumas das medidas inscritas no programa eleitoral do Partido Socialista, apresentado este domingo, em Lisboa.



Na cerimónia realizada no Teatro Thalia, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, admitiu que o Governo do PS não fez tudo bem nos últimos oito anos, mas tem orgulho no caminho percorrido e rejeita cenários "sombrios" sobre Portugal.



"Mudança significa avançar. Mudar não é destruir. Tenho orgulho no legado, vou defendê-lo até ao fim, mas queremos apontar ao futuro", declarou.

Pedro Nuno Santos defende que Portugal precisa de ideias, mas também "de as concretizar, de ação", para concretizar os sonhos.

"Queremos Portugal no topo, já não queremos na média, queremos Portugal lá em cima", afirmou o líder socialista e candidato a primeiro-ministro, que começou a sua intervenção com uma piada sobre o silêncio do adversário social-democrata, Luís Montenegro, durante o debate da última noite, na RTP, quando foi questionado se viabilizada um governo minoritário do PS.



O líder socialista não quer um "Portugal dividido, com ódio contra os outros" e "sombrio": "Esse é o projeto da direita inteira com várias tonalidades. Quero um Portugal com luz", atirou.

Pedro Nuno Santos disse que o ministro das Finanças com que trabalhou "melhor foi com Fernando Medina". O governante tinha discursado minutos antes na apresentação do programa do PS.