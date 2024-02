BE propõe redução imediata das taxas de juro no crédito à habitação da CGD

O Bloco de Esquerda propôs este domingo uma redução imediata das taxas de juro do crédito à habitação da Caixa Geral de Depósitos (CGD), até três pontos percentuais, estimando uma poupança até 200 euros mensais às famílias.

"Esta é uma proposta simples, sensata, exequível, que consegue fazer uma coisa que mais ninguém propõe neste país: que haja uma transferência direta entre os lucros astronómicos da banca e a redução da prestação do crédito à habitação", disse a coordenadora nacional do BE, na apresentação da proposta na sede do partido, em Lisboa.

Segundo Mariana Mortágua, a Caixa Geral de Depósitos "pode reduzir imediatamente as prestações e a taxa de juro aplicada ao crédito à habitação para compra de habitação própria e permanente, até três pontos percentuais das taxas que estão a ser praticadas neste momento".

"Pode fazê-lo e, ainda assim, continuar a ter lucros positivos, respeitando os seus rácios de capital. Pode fazê-lo e com isso pode arrastar todo o mercado privado, contribuindo para uma redução das taxas de juro e um alívio no orçamento de quem tem crédito à habitação, que pode ir entre 100 e 200 euros, tendo em conta a prestação de cada família, o valor em dívida e o prazo", defendeu a líder bloquista.

Para o BE, "é este o papel da Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público e que deve servir os interesses gerais e o interesse público".

De acordo com simulações do Bloco, uma redução de 1,5 pontos percentuais na taxa de juro num crédito de 150 mil euros a 30 anos permitiria uma poupança mensal de 132 euros e anual de 1.588 euros, que seria de 174 euros a menos todos os meses ou menos 2.086 euros num ano, caso a redução fosse de dois pontos percentuais.

Esta medida, sublinhou, "pode entrar em vigor imediatamente, sem qualquer espaço de tempo, sem qualquer adiamento, tendo um efeito imediato na carteira e nos orçamentos de quem tem crédito à habitação".

Subida de juros permitiu lucros astronómicos da banca

A coordenadora bloquista referiu que os lucros da banca aumentaram na mesma proporção da subida das taxas de juro variáveis, determinadas pelo Banco Central Europeu.

"A banca enriqueceu, acumulou mais e mais e mais lucros astronómicos à conta do aumento das prestações para valores incomportáveis", salientou Mariana Mortágua.