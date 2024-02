Pedro Nuno Santos acusa PAN de "ambiguidade", Inês Sousa Real diz que "não é de esquerda nem de direita"

Veja também:

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, acusou este sábado, no debate para as eleições legislativas realizado na TVI/CNN Portugal, a líder do PAN, Inês Sousa Real, de ambiguidade pelo acordo feito com o PSD na Madeira.

O PAN tem estado no continente ao lado do Governo socialista na viabilização de orçamentos, mas Pedro Nuno Santos não perdoa o entendimento na região autónoma.



"A ambiguidade do PAN relativamente ao centro-esquerda e ao centro-direita. Não é a mesma coisa trabalhar com um partido como o nosso, que reconhece e quer combater a emergência climática, e uma coligação que tem partidos como PSD, CDS e PPM que estão nos antípodas do PAN", declarou o líder socialista.

Questionado se conta com o PAN no caso de vencer as legislativas sem maioria absoluta, Pedro Nuno Santos respondeu que após 10 de março se verá "qual é a melhor solução" em função "da configuração parlamentar que sair".



"Na Madeira não há touradas"



Na resposta, Inês Sousa Real diz que o PAN não é de esquerda nem de direita, mas sim do "centro-progressista", e que o partido está disponível para soluções após as eleições legislativas de 10 de março.

A representa do partido Pessoas-Animais-Natureza explicou que há diferenças entre o continente e a Madeira.

"Nós estamos comprometidos em fazer avançar a nossa causas. Não nos podemos esquecer que na Madeira não há touradas, em Portugal continental há touradas, infelizmente", referiu a líder do PAN.

Inês Sousa Real sublinha que o fim ao financiamento da tauromaquia é uma das principais prioridades do partido.

"Esse é um dos nossos grandes desígnios para a próxima legislatura, que não há nem mais um cêntimo de dinheiros públicos para financiar a tauromaquia e terá de haver um compromisso por parte de quem esteja em condições de formar Governo para não permitir que isso aconteça", declarou a porta-voz do PAN.