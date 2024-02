Paulo Raimundo responde ao PS: "Voto útil é na CDU"

Veja também:

A poucas horas do debate desta noite com Luís Montenegro, o secretário-geral do PCP apresentou as 30 medidas que a CDU considera prioritárias para o país e que constam do programa eleitoral. Paulo Raimundo respondeu também ao apelo do PS ao voto útil nas legislativas de 10 de março.

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, aponta o aumento de pensões e salários e o reforço de profissionais no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Na habitação, colocar os bancos a suportar o aumento das taxas de juro.

Paulo Raimundo está à espera de um debate tenso com Luís Montenegro esta noite na RTP.

O frente a frente com o líder do PSD esteve para não acontecer, porque Montenegro queria enviar no seu lugar Nuno Melo, parceiro de coligação.

O líder do PSD recuou e Paulo Raimundo diz que não se fala mais nisso: “encontrou-se esta solução, está resolvido. Era um caso que deixou de ser caso”.