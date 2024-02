Chega exige acordo de governo nos Açores, PCP acaba com "mentira" sobre impostos

O presidente do Chega, André Ventura, diz que só viabiliza um governo nos Açores se houver um acordo de governo com o PSD. A garantia foi deixada esta sexta-feira no debate, na CNN, com o candidato da CDU, Paulo Raimundo.

Outro tema do debate foi o aumento de pensões. André Ventura insiste em aumentar as pensões até ao valor do salário mínimo nacional e até apresentou um valor da medida: entre 7 a 9 mil milhões de euros.

"Nós estimamos um aumento de despesa em seis anos de 7%, face ao PIB deste ano. Estamos a falar de um custo de 7 a 9 mil milhões em seis anos. Defendemos um aumento progressivo das pensões, primeiro para o aumento do IAS [Indexante dos Apoios Sociais] e depois para o salário mínimo", explicou o líder do Chega.

Já Paulo Raimundo, do PCP, defende um aumento imediato de 70 euros para todas as reformas. A media custa 1.600 milhões de euros no Orçamento do Estado.

"Curiosamente, é o mesmo valor que está destinado em benefícios fiscais para os grandes grupos económicos. Está a ver onde se vai pagar [a medida]. É uma questão de fazer opções". concluiu o líder comunista.

As eleições legislativas antecipadas estão marcadas para 10 de março.