Representante da República para a Madeira termina as audições aos partidos com assento parlamentar

O representante da República para a Madeira termina, esta sexta-feira, as audições aos partidos com assento parlamentar, depois da exoneração do presidente do Governo Regional e consequente demissão do executivo, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN.

Depois de na quarta-feira ter ouvido BE, PAN e IL, e na quinta-feira PCP, CDS-PP, Chega e Juntos Pelo Povo, Ireneu Barreto recebe, esta sexta-feira, no Palácio de São Lourenço, no Funchal, PS e PSD.

As audiências foram marcadas depois de, na segunda-feira, ter sido publicado o decreto de exoneração do presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, que renunciou ao cargo após ter sido constituído arguido no âmbito de uma investigação relacionada com suspeitas de corrupção na região.

Depois da ronda de audiências, o representante tomará uma decisão sobre a situação governativa da Madeira, uma vez que o Presidente da República só pode intervir no processo a partir de 24 de março, quando a Assembleia Legislativa cumpre os seis meses de posse legalmente exigidos.

As hipóteses são aceitar a proposta dos partidos da maioria de substituição do executivo regional ou manter o governo de gestão até 24 de março, altura em que o parlamento regional pode ser dissolvido pelo Presidente da República e podem ser convocadas eleições antecipadas, como reivindica a oposição madeirense.