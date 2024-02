Rádios renovam convite para debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro

As rádios renovaram o convite para um debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, em antecipação das Legislativas de 2024.

Perante a disponibilidade manifestada esta quinta-feira pelo secretário-geral do PS - depois de num primeiro momento ter recusado o debate -, e após o Presidente do PSD não ter fechado a porta a um frente a frente, as direções editoriais da Renascença, Antena 1, Observador e TSF voltaram a propor um debate a 22 de fevereiro.

Nos debates televisivos para as eleições de março, mantém-se a dúvida sobre se Luís Montenegro vai aos debates com CDU e Livre, depois de o líder do PSD ter defendido que deveria ser Nuno Melo, do CDS, a debater com Paulo Raimundo e Rui Tavares.

Esta quinta-feira ficou marcada por troca de palavras, através da comunicação social, entre Pedro Nuno Santos e Montenegro.

Luís Montenegro não se pode "esconder num segundo partido". Foi assim que Pedro Nuno Santos reagiu à decisão do líder do PSD de enviar Nuno Melo, presidente do CDS/PP, aos debates televisivos com o PCP e o Livre. Horas mais tarde, Montenegro respondeu a todas as críticas: "Não tenho medo de debates com ninguém" e foram as televisões que "desistiram" do esquema combinado.

Luís Montenegro apresenta esta sexta-feira o programa eleitoral da AD, a praticamente um mês das eleições.