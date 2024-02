Pedro Nuno Santos: "É praticamente impossível que o PS suporte um Governo PSD"

"É praticamente impossível que o PS suporte um Governo do PSD", afirma o secretário-geral socialista. Pedro Nuno Santos falava no debate televisivo desta sexta-feira, na RTP3, com o porta-voz do Livre, Rui Tavares.

Questionado sobre uma eventual moção de rejeição a um Governo minoritário de direita após as eleições legislativas de 10 de março, Pedro Nuno Santos respondeu que dificilmente o PS apoiará um executivo liderado pelo social-democrata Luís Montenegro.

"A visão que temos da sociedade é distinta. O que está em causa nestas eleições é uma visão da sociedade, do Estado social, do Serviço Nacional de Saúde que nos distancia profundamente", declarou o líder do PS.



Pedro Nuno Santos sublinha que "quando o PS ganha eleições ou consegue uma maioria, governa. Quando o PS perde eleições e não consegue maioria, lidera a oposição".

O "PS não existe para suportar governos do PSD" e "pior serviço à democracia seria termos governação com PSD e PS comprometidos com a governação e deixar a liderança da oposição ao Chega e à extrema-direita", defende o líder socialista.

Neste debate com o porta-voz do Livre, Pedro Nuno Santos anunciou que, se for eleito primeiro-ministro, vai devolver todo o tempo de serviço até ao final da legislatura.

“Vamos conseguir fazer numa legislatura. Apresentaremos as nossas contas no domingo. A devolução integral do tempo de serviço é uma questão de justiça, de principio", prometeu o líder do PS.

Pedro Nuno Santos adiantou que o programa de governo do PS vai ter outra medidas para os professores: "O tempo de serviço será reposto além de melhorarmos os escalões de entrada para tornar a carreira mais atrativa. Teremos que fazer isso em negociação. Temos as contas feitas”.





[em atualização]