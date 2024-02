Paulo Cafôfo acusa PSD de querer evitar eleições antecipadas por "medo que se saiba mais podres"

O líder do PS Madeira, Paulo Cafôfo, acusa o PSD de estar a fazer chantagem e a lançar o medo perante a possibilidade de eleições antecipadas na região.

À saída da audiência com o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, onde defendeu a realização de eleições antecipadas, Paulo Cafôfo avisou que a região vai continuar a funcionar com o governo de gestão.

“A chantagem é dizerem que a Madeira vai parar, que não vai haver salários nem reformas, que as obras vão parar... Não, isso não vai acontecer”, disse o líder do PS Madeira, acusando o governo de ser o principal responsável por não haver orçamento regional tal como era a vontade de Ireneu Barreto.

“Os únicos responsáveis por não termos orçamento é o PPD-PSD, que não quis, tal como desejava o representante da República, que o orçamento fosse aprovado antes da efetivação da demissão de Miguel Albuquerque”, acrescentou.

O líder do PS Madeira, que será o cabeça de lista se se realizarem eleições antecipada, disse ainda aos jornalistas, no final da audiência, que o PSD não quer eleições porque tem medo que sejam conhecidos mais casos de corrupção: “O PSD está agarrado ao poder e por duas razões: uma porque quer manter os interesses e a promiscuidade entre partido, governo e alguns interesses privados e outra terem medo que se saiba mais podres."

“Aquilo que desejam é que as pessoas, com a desinformação gerar o pânico, é manterem-se no poder sem ir a eleições”, conclui o líder do PS Madeira.

O representante da República para a Madeira recebeu desde quarta-feira todos os nove partidos com representação na assembleia legislativa, depois da exoneração do presidente do Governo Regional e consequente demissão do executivo, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN.

Na quarta-feira, Ireneu Barreto ouviu o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal defenderem eleições antecipadas, apenas o PAN quer a solução de um novo governo.

Ontem, foi a vez do CDS alertar que os partidos que venceram as eleições conseguem assegurar uma maioria robusta e estável.

“Nós entendemos que deve ser dada posse ao novo chefe do governo, ao novo governo, levando ao parlamento um novo programa de governo que funcionaria como uma moção de confiança e, logo a seguir, apresentar também um orçamento, dando aqui uma esperança e um recomeço”, disse Rui Barreto à saída da audiência com o representante da república para a Madeira.

O PCP, o Chega e o Juntos Pelo Povo defenderam a realização de eleições antecipadas na Região.

O Presidente da República só pode intervir no processo a partir de 24 de março, quando a Assembleia Legislativa cumpre os seis meses de posse legalmente exigidos.