MAS de Renata Cambra impedido de concorrer às eleições de 10 de março

O Movimento Alternativa Socialista (MAS) foi impedido de participar nas eleições legislativas de 10 de março, depois da comissão executiva do partido ter alegado que a candidatura ao círculo eleitoral de Lisboa em nome do MAS é “falsa”.

Segundo a Visão, o tribunal decidiu pela “não admissão” da candidatura que tinha, tal como nas últimas eleições de 2022, Renata Cambra como cabeça de lista, que está em luta interna desde março do ano passado com outra ala do partido, liderada por Gil Garcia, em que ambos reclamam ser o legítimo coordenador do MAS.

A porta-voz do partido, Renata Cambra, já terá recorrido da decisão de invalidação da candidatura do MAS às legislativas de 10 de março ao Tribunal Constitucional.

Nas últimas eleições, em 2022, o partido conseguiu 5.896 votos (0,11%), quase duplicando o resultado de 2019, tornando-se no único partido sem representação parlamentar a crescer em número de votos, além do Juntos Pelo Povo (JPP).