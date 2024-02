Eleições. Afinal Luís Montenegro vai a debate com CDU e Livre

O líder da coligação da Aliança Democrática, Luís Montenegro, vai marcar presença nos debates televisivos com CDU e Livre, ao contrário do que o partido tinha confirmado no início desta semana, para os quais estava prevista a presença do líder do CDS, Nuno Melo.

Segundo a RTP, o presidente do PSD vai estar este sábado no canal para debater com Paulo Raimundo, o secretário-geral do PCP, às 20h30.

Esta sexta-feira, RTP, SIC e TVI esclareceram que foi sempre seu entendimento "que os debates propostos envolviam exclusivamente os líderes dos partidos e coligações com representação parlamentar", na sequência da diferença de opinião com a Aliança Democrática (AD).

As três televisões concordaram "em que a posição legal manifestada pela AD sobre a representação das coligações é perfeitamente legítima e está plasmada na lei" e reiteram que "têm sobre este ponto uma opinião jurídica diferente, que decorre sobretudo da prática" da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

Os canais reconhecem ainda que "durante o processo negocial o representante da AD manifestou a intenção de indicar Nuno Melo para alguns debates" e reiteram que, "na altura, a posição das televisões sobre este tema pode não ter ficado clara, tendo contribuído para este mal-entendido, que lamentam".

Contudo, "foi sempre entendimento das três televisões que os debates propostos envolviam exclusivamente os líderes dos partidos e coligações com representação parlamentar".