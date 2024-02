Aliança Democrática apresenta programa eleitoral. "Queremos virar a página do desespero"

(em atualização)

Ambição reformista e justiça social é o que a Aliança Democrática tem para oferecer no seu programa eleitoral. Palavras de Luís Montenegro que, esta sexta-feira, apresentou o programa eleitoral da AD. Além disso, o líder do PSD disse querer "virar a página ao desespero".

O programa eleitoral da AD "está fundamentando em boas contas" e "oferece aos portugueses uma combinação única de ambição reformista com justiça social”, acrescentou Montenegro. “Queremos virar a página do desespero. Como disse Sá Carneiro: ‘Portugal não é isto.’”

Falando já de medidas concretas, o social-democrata explicou que entre as prioridades da Aliança Democrática, está a redução dos impostos e uma reforma da economia.

No caso da habitação, explicou Montenegro, está prevista a isenção de IMT na compra da primeira casa, a diminuição da burocracia e mais facilidade para conseguir o primeiro crédito.

Luís Montenegro promete ainda ajudar o mercado com a reabilitação de imóveis do Estado, com o objetivo de conter e diminuir o preço da habitação.

Salvar o Serviço Nacional de Saúde

Para a saúde, a Aliança Democrática tem o “Programa de Emergência para o SNS”, que, de acordo com Luís Montenegro, vai “salvar o Serviço Nacional de Saúde”. Nesta área, uma das promessas é de aprová-lo nos primeiros 60 dias para que, no final de 2025, todos tenham médico ou enfermeiro de família. Além disso, Montenegro promete um vale para o serviço de urgência, de forma a garantir que não é ultrapassado o tempo máximo de resposta de uma hora.