AD quer "decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa", mas não define localização

O programa de Governo da coligação AD (PSD-CDS-PPM) prevê "tomar uma decisão" sobre o novo aeroporto de Lisboa, mas no texto apresentado esta sexta-feira não surge nem o calendário para o lançamento da obra nem a localização da infraestrutura.



No programa surge apenas a intenção de decidir sobre o tema e "aumentar a capacidade e eficiência de todo o setor da aviação e aeroportuário", que inclui as "infraestruturas, serviços de navegação aérea, carga e conectividade".

De salientar, que em dezembro, Luís Montenegro revelou que o PSD constituiu um grupo de trabalho interno para analisar a localização do novo aeroporto de Lisboa e que a decisãoserá tomada "nos primeiros dias" de um eventual Governo social-democrata.

"Nós no PSD, apesar de entendermos que este não é um assunto para andar a contaminar a campanha eleitoral, não queremos perder tempo" em relação a esta matéria, disse, em dezembro, o líder social-democrata, Luís Montenegro.

O objetivo é que, "nos primeiros dias do nosso Governo, possamos tomar uma decisão e esperemos nesse trabalho contar também com o PS", acrescentou Montenegro, no arranque do programa "Sentir Portugal" pelo distrito de Beja, que decorre até quarta-feira.

No programa de Governo divulgado esta sexta-feira, a AD prevê ainda no capítulo relativo às Infraestruturas, "lançar o processo de privatização do capital social da TAP", não definindo contudo as condições.