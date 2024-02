Indeciso em quem votar? A "culpa" pode estar também nas caras novas das lideranças

Veja também: Sondagem das Sondagens - Agregador de sondagens da Renascença

Conheça o calendário dos debates televisivos para as legislativas

Legislativas. Debate da Rádio marcado para 26 de fevereiro

Debates televisivos com "audiências robustas" podem marcar a campanha eleitoral Marina Costa Lobo dirige o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa onde são produzidos alguns dos mais mediatizados inquéritos de opinião pública em Portugal. A Renascença desafiou a politóloga a olhar para a campanha para as eleições legislativas de 10 de março pela perspetiva de estudos anteriores, como o relatório pós-eleitoral de 2022 ou o estudo sobre comportamento politico dos jovens de 2015. O estudo pós eleitoral de 2022 mostra que a televisão foi o meio preferencial de informação politica durante a campanha. 30% disseram ter decidido o seu voto um mês antes, ou seja, durante o período de debates televisivos. Estes debates vão ser mais importantes que as sondagens ou mesmo os 15 dias de campanha oficial para a definição do voto? O estudo de 2022 revelou que uma parte bastante substancial do eleitorado português não tem uma identificação partidária forte e espera pela campanha - entendida de um modo lato, o que inclui os debates - para decidir o seu voto. Diria que os debates deste ano são ainda mais importantes, pelo simples facto de que todos os líderes partidários principais, com exceção de André Ventura, são novos e não eram líderes em 2022. Desse ponto de vista, os debates tornam-se mais importantes para que as pessoas possam conhecer os candidatos, os líderes novos, para saber aquilo que pensam e como reagem num contexto de debate. Podemos dizer, com base nos estudos anteriores, que a maioria dos eleitores já tem mesmo o seu voto decidido neste momento, a cerca de um mês das eleições? É a realidade. Temos essas indicações, não só pelo estudo de 2022, mas também pelos inquéritos que se vão fazendo, em que o grau de indecisão revelado pelos inquiridos é também relativamente elevado. São indicadores que nos sugerem que as decisões vão ser tomadas agora e até ao dia das eleições. Encontra alguma pista que permita antecipar que a percentagem de votantes que decidem no dia das eleições vai ser superior aos 14% de 2022? Nós tínhamos indicadores do passado e este valor foi o mais alto de sempre que registámos em termos de decisão no próprio dia das eleições. Podemos assumir que a tomada de decisão no dia das eleições será também elevada em 2024. Os líderes são novos e vai haver a necessidade de se recolher informação sobre eles. Isso vai ser feito até ao dia da eleição. Pode haver acontecimentos políticos até ao dia da eleição que façam mudar o sentido de voto de eleitorado que não tem grande lealdade ou identificação partidária. O eleitorado poderá ter uma identificação ideológica, nos blocos de esquerda ou de direita, mas não está necessariamente comprometido com um partido em definitivo e vai estar até ao último minuto a fazer "contas de cabeça".

A partir do momento em que se percebe ou tem a convicção de que não vai haver maioria absoluta, então é preciso votar estrategicamente. No "voto estratégico", as pessoas vão pensar onde é que o seu voto é mais bem aproveitado. Partindo do pressuposto que se está numa área ideológica, vale mais a pena votar num partido pequeno ou num partido grande? Vale mais votar num partido extremista ou num mais moderado? Isto vai depender um pouco das sondagens que forem aparecendo, da competitividade das eleições e da proximidade que as sondagens indicarem entre diferentes partidos. Tudo isso vai ter um impacto na decisão final dos eleitores. Na base disto está a existência de uma identificação partidária fraca e, a par disso, de um número bastante significativo de partidos, porque a oferta partidária aumentou significativamente nos últimos anos. Até 2019 não havia Iniciativa Liberal, não havia Chega. Havia PAN, mas era mais pequeno. O Livre também ainda não tinha entrado no Parlamento. Neste momento, há uma panóplia de opções parlamentares que dão mais escolha ao eleitor. A partir do momento em que a representação parlamentar está bastante alargada, as pessoas pensam mais sobre onde poderão colocar o seu voto. O aumento da oferta partidária está também relacionada com esta indecisão até ao fim.

E neste momento é possível comparar o volume de indecisos do processo eleitoral de 2022 ao de 2024?

Não consigo dizer se é maior agora do que nas últimas eleições. Agora, o facto dos líderes serem novos e de se perceber que não há uma maioria absoluta - aí é igual a 2022, mas na verdade o resultado foi diferente -, pode permitir pensar que a incerteza a decisão será adiada até os eleitores estarem mais convictos e terem observado melhor os líderes em debate e na campanha.