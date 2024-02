Eleições. PCP desafia Montenegro a reavaliar ausência em debate

O PCP desafiou esta quinta-feira o presidente do PSD, Luís Montenegro, a reavaliar a ausência no frente-a-frente com a CDU, previsto para sábado na RTP-1, e confirmou a presença de Paulo Raimundo nas instalações daquela televisão.

"O secretário-geral do PCP, correspondendo ao que desde início está previsto, marcará presença na RTP para o debate agendado para o próximo sábado, esperando que Luís Montenegro reavalie a sua intenção de faltar ao debate", lê-se num comunicado hoje divulgado pelo partido.

Neste comunicado, o PCP reafirma a disponibilidade, "já manifestada" por Paulo Raimundo, de, caso Montenegro tenha um compromisso de agenda que o impeça de marcar presença no debate, "encontrar em articulação com o canal de televisão data alternativa".

"Como claro está desde o primeiro momento, Paulo Raimundo não aceitará outro interlocutor no debate que não Luís Montenegro, como estava desde o início estabelecido entre os canais de televisão e as diversas forças políticas", refere-se no texto.

Os comunistas reiteram que os debates foram "organizados sobre determinados pressupostos" e reforçam que "não será por parte do PCP e da CDU que esse momento clarificador de debate não se realizará".

"Nesse sentido, no dia e hora prevista, sábado às 21h00, o secretário-geral do PCP marcará presença no canal de televisão onde o debate se deve realizar esperando que o presidente do PSD reavalie a sua intenção de fuga a esse momento esclarecedor", reforçam.

Neste comunicado, os comunistas voltam a argumentar que Montenegro pretende "fugir do debate com Paulo Raimundo sobre a situação do país, as soluções e respostas para os problemas nacionais".

"Percebe-se que o presidente do PSD queira evitar confrontar-se com quem identifica como a verdadeira força do combate à direita e à política de direita, que foi e será determinante para barrar o caminho à política e projetos que empobrecem a vida dos trabalhadores e do povo, acentuam desigualdades, amputam direitos", lê-se.

Esta quarta-feira, o Diário de Notícias noticiou que o PSD pretende que Luís Montenegro seja substituído por Nuno Melo nos debates com a CDU, marcado para o próximo sábado, e com o Livre (agendado para 17 de fevereiro).

À Lusa, o diretor de campanha da AD, Pedro Esteves, referiu numa declaração escrita que "a Aliança Democrática e o seu líder não têm medo de debater com ninguém".

No entanto, o diretor de campanha da AD esclareceu que, "tal como acertado desde a primeira conversa com o representante dos canais de televisão, a coligação AD faz-se representar em todos os debates pelo presidente do PSD, com exceção daqueles que opõem a AD ao Livre e à CDU, onde a representação da coligação Aliança Democrática ficará a cargo do Presidente do CDS, à semelhança do que aconteceu em 2015".

A RTP, a TVI e a SIC mostraram-se surpreendidas com a intenção da AD de substituir Luís Montenegro por Nuno Melo nos debates e garantem que modelo proposto se mantém "nos exatos termos".

Foi com "alguma surpresa que as televisões tomaram nota da decisão da direção de campanha da AD. Não pomos em causa as motivações da AD nem as qualidades do líder do CDS. Mas não podemos colocar em risco todo este processo", lê-se numa nota conjunta.

Assim, o modelo proposto pelas televisões para os debates entre os candidatos a primeiro-ministro vai manter-se "nos exatos termos" em que foi colocado, o que a RTP, a TVI e a SIC esperam que "todos compreendam e valorizem".