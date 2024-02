Montenegro "só tem propostas para lucros dos privados", Mortágua "cúmplice" da crise no SNS

Veja também: Clique aqui para explorar a “Sondagem das Sondagens”

Todas as notícias sobre as eleições legislativas O estado da Saúde, da Habitação e dos salários dos portugueses foram os temas em destaque no debate, na TVI, entre os líderes do do PSD, Luís Montenegro, e do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua. Luís Montenegro, que integra a coligação AD - Aliança Democrática nas legislativas de 10 de março, considera que "vale a pena salvar" o Serviço Nacional de Saúde (SNS) das "tropelias" dos governos PS e de medidas apoiadas pelo BE. "A nossa proposta é nos primeiros 60 dias de governo aprovar um plano de emergência" para a saúde. O líder do PSD promete acabar com listas de espera que excedem o tempo máximo, até 2025, com a ajuda dos cheques-cirurgia emitidos rapidamente, e providenciar médicos de família com a ajuda do setor social e privado. Maria Mortágua afirma que "o Bloco de Esquerda defende soluções, o PSD o agravamento dos problemas" na área da Saúde.

A líder bloquista considera que as parcerias público-privadas na Saúde tiveram maus resultados e em alguns casos burlas - citando o Tribunal de Contas. Também rejeita que o cheque-cirurgia seja solução e considera que só serviria para dar dinheiro aos privados para contratarem médicos ao SNS.

"Pagamos das saúdes mais caras da Europa. O programa do PSD é uma cópia da Iniciativa Liberal e do Chega. A ideia do cheque-cirurgia é errada porque existe há dez anos e as listas de espera aumentaram e as pessoas rejeitam a ideia. Se fossem usados, o privado iria tirar médicos ao público. Luís Montenegro quer passar um cheque ao privado para ir buscar médicos ao público", argumenta. Mariana Mortágua defende um regime de exclusividade para segurar os médicos no SNS. Estima que a proposta tenha um custo de 500 milhões de euros. O líder do PSD voltou a corresponsabilizar o BE pelos problemas na Saúde e acusa o partido de Mariana Mortágua: "Está sempre obcecado pelo Estado, preocupem-se com as pessoas", afirmou. "O BE é cúmplice do estado do SNS. Nenhuma unidade funciona sem recurso ao privado. Isso está escondido por trás da vossa hipocrisia. Vão recrutar às escondidas ao privado", atirou Luís Montenegro, ao mesmo tempo que defendia parcerias com os setores privado e social.

Montenegro admitiu que nem sempre tudo correu bem, mas defendeu os méritos das PPP na Saúde "Não estou a dizer que os hospitais PPP faziam tudo bem, mas tinham melhor capacidade de resposta, sem urgências fechadas, e com resultados financeiros melhores. Quer vender uma realidade que não existe, por isso é que o BE está a cair como nos Açores", afirmou. PSD e Chega só estão de acordo que há crise na Habitação A crise na Habitação foi outro dos temas do debate, em que ficaram bem vincadas as diferenças entre os líderes do Bloco e do PSD. Mariana Mortágua defende um tecto máximo para as rendas e juros mais baixos para quem contrai um empréstimo à habitação, através de uma intervenção da Caixa Geral de Depósitos. "Metade dos países da OCDE tem regras na renda. É do mais elementar bom senso que isto se faça, mas é também preciso baixar os juros à habitação. Não ouvimos uma palavra sobre isso do PSD", disse a líder bloquista.

"Não há coisa mais extremistas e radical do que uma renda de 1.500 euros em Lisboa. Tenho propostas para as rendas e juros da casa. O PSD só tem propostas para aumentar os lucros privados", acusou Mariana Mortágua.