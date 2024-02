Temido alerta polícias para "ponto de não retorno". Pinto Luz diz que "limite já foi ultrapassado"

Marta Temido e Miguel Pinto Luz juntaram-se esta terça-feira, pelas 16h30, num debate transmitido no canal de Youtube da Renascença.

Neste primeiro programa do Conversa de Eleição, a ex-ministra da Saúde e atual presidente da concelhia do PS Lisboa e o vice-presidente do PSD debateram temas como o futuro Governo dos Açores, depois da vitória sem maioria da coligação PSD-CDS-PPM.

Um frente-a-frente em que os dois dirigentes partidários abordaram ainda como é que os programas eleitorais podem dar resposta às reivindicações, por exemplo, das forças de segurança e dos agricultores.

O Conversa de Eleição é um debate semanal que surge na sequência das eleições legislativas de março e que esta semana terá moderação da editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins.

Reveja este primeiro debate: